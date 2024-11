Sbircialanotizia.it - Imprese e comunità, il 12 dicembre l’evento Istud ‘Green Social Impact’

Leggi su Sbircialanotizia.it

In streaming dalle 9.30 alle 12.30 Se l'economia verde frena si rende necessario un GreenImpact: una vera e propria valutazione e misurazione dell’impatto per toccare con mano come nella vita quotidiana la sostenibilità, fatta propria dalle, incide sulla crescita delledi cittadini. Di questo e altro (da Cop 29 all’Intelligenza Artificiale .