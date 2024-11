Palermotoday.it - Il tramonto della Casa del Sole, vi portiamo dentro i padiglioni dell'ospedale abbandonati al degrado

Leggi su Palermotoday.it

Le frecce dei cartelli, ormai sbiaditi dal tempo, indicano ancora i reparti di Malattie infettive per adulti e per bambini, ma anche quelli di Pediatria, Anestesia e Rianimazione. Provando a percorrere, però, il lungo vialedel, le indicazioni non portano ormai da anni nei reparti.