Bolognatoday.it - Il Questore sospende la licenza di un locale a Galliera per 30 giorni

Leggi su Bolognatoday.it

Ildi Bologna, Antonio Sbordone, ha ordinato la sospensione per 30di un esercizio pubblico a, in via dei Provinciali, a seguito di gravi irregolarità emerse durante un controllo delle forze dell’ordine. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza e l’ordine.