Sport.quotidiano.net - Il premio. Gemmi nominato miglior giovane Ds. Ismajli e Cacace tornano in gruppo

Questa mattina riprende la preparazione dell’Empoli in vista del match di lunedì prossimo alle 18.30 al Castellani contro l’Udinese. Dopo due giorni di riposo, quindi, gli azzurri torneranno a lavorare al Sussidiario agli ordini di Roberto D’Aversa, ma non ancora a ranghi completi. Dei tre convocati in Nazionale, infatti, solo Konate è presente già stamani dopo la seconda ed ultima gara disputata ieri con l’Italia Under 20 (la mezzora finale nel 4-1 rifilato alla Romania al Viola Park). In giornata rientrerà infatti anche, ma il difensore albanese si aggregherà alsolo domani, quando farà il suo ritorno dalla Nuova Zelanda a Empoli anche. Dopo il tanto lavoro fisico svolto durante la scorsa settimana il focus dei prossimi giorni sarà quello di analizzare i futuri avversari per preparare al meglio un’altra partita molto importante per il percorso degli azzurri.