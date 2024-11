Quotidiano.net - Il Papa, mondo sotto la minaccia nucleare, operiamo per la pace

Nuovo appello delper ladopo le nuove minacce dell'uso delle armi nucleari. Nel"diviso e lacerato da odio, tensioni, guerre e minacce di un conflitto" bisogna "pregare" e "operare per il dialogo, la riconciliazione, la, la sicurezza e lo sviluppo integrale dell'intera umanità". Lo ha dettoFrancesco, incontrando questa mattina, prima dell'udienza generale, i partecipanti al XII Colloquio del Dicastero per il Dialogo Interreligioso con il "Centro per il Dialogo interreligioso e interculturale" di Teheran, che si sta tenendo in Vaticano. "Oggi sui giornali c'è quest'ultima", ha dettoFrancesco, riferendosi alla guerra. Sui giornali di tutto ilc'è infatti la notizia che il presidente russo Vladimir Putin cambia la dottrina: la Russia potrà rispondere con l'atomica anche ad attacchi convenzionali.