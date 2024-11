Agi.it - Il nuovo codice della strada è legge. Dalle multe ai cellulari, cosa cambia [INFOGRAFICA]

Leggi su Agi.it

AGI -piu' severe - tra 250 e 1.000 euro - per chi e' al volante e tiene in mano uno smartphone. Obbligo di assicurazione, targa e casco per i monopattini. Stretta sulla cilindrata dei veicoli per i neopatentati: non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Revoca o sospensionepatente fino a un anno per chi abbandona gli animali in. Nuove regole sul posizionamento degli autovelox. Sono alcune delle principali misure contenute nel, approvato in via definitiva in Senato con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. "Ilè finalmente. Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazionele vera", commenta il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.