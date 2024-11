Agi.it - Il M5S e lo spettro dell'astensione. Si teme un passo indietro di Conte

AGI - Quello che era un timore che circolava fra gli eletti del M5s, trova conferma nelle parole del leader del Movimento: "Se venisse messo in discussione il percorso fatto fino a qui, ne trarrò le conseguenze. Come è giusto che sia". Parole ispirate dalloche da giorni aleggia sull'assise del 23 e 24 novembre, culmine del processo messo in moto da Giuseppeormai tre mesi fa. Unoche fa crescere fra i parlamentari la preoccupazione per quanto potrebbe accadere nel caso in cui questasuperi i livelli di guardia al momento del voto. Un timore, viene spiegato, legato a un "lavoro sotterraneo" che starebbe facendo la "vecchia guardia grillina" per "sabotare il voto". Insomma, "qualcuno sta giocando sporco facendo una campagna sotterranea per il non voto.