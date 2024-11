Laverita.info - Il futuro del mondo bio è made in Italy

Leggi su Laverita.info

Alla Tenuta il Cicalino, azienda agricola a Massa Marittima in provincia di Grosseto, nonché una delle sedi di Bonifiche ferraresi, si è svolto l'incontro Bio Fattorie experience - Un altro passo verso il, occasione importante per dare il via ai numerosi progetti nati dalla collaborazione tra Bf ed EcorNaturaSì.