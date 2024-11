Il CEO della Superlega | La nuova Champions non piace ai tifosi

Leggi su Sportface.it

“Lanonaie nemmeno a me. Un nuovo format non deve essere imposto ai club. Noi non lo faremmo perché sarebbero le società a decidere”. Lo ha detto il CEO, l’adsocietà A22 Bernd Reichart, intervenuto al Social Football Summit di Roma: “La sentenzacorte di giustizia europea ha permesso di comprendere meglio la nostra iniziativa. Per i club europei è difficile essere più globali oggi, ma una competizione gestita dalle stesse società può aiutare in tal senso”.E ancora: “I club che pensano a una idea monopolistica del calcio non riescono a sposare le nuove idee che emergono. Anche se la loro posizione oggi resta contraria, li invito in futuro a sentirsi liberi di informarsi di quello che è il percorso che vorremmo intraprendere. Ma intanto abbiamo una certezza giuridica.