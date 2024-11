Europa.today.it - Il centrodestra contro Salvini, Conte a rischio "licenziamento": tensioni dopo il voto

Leggi su Europa.today.it

le elezioni in Liguria, Emilia Romagna e Umbria, nelle coalizioni si tirano le somme e i partiti fanno le loro valutazioni. Poco più di ottomila voti presi in Liguria hanno salvato la destra da un secco 3 a 0 che avrebbe messo in difficoltà anche il governo Meloni, ma se il magro bottino.