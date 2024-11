Lanazione.it - "Il centro prelievi non si occupa di cartelle cliniche"

1"Gli operatori delnon sino di, per le quali c’è un percorso completamente differente". Lo scrive l’Asl Toscana Nord Ovest in una nota che segue la protesta per i disagi nel ritiro delle analisi. "Per quanto concerne invece i referti, il personale, al momento dell’accettazione, informa l’utente sulle modalità di ritiro – scrive ancora l’Asl –: tramite fascicolo sanitario elettronico, oppure con ritiro di una copia cartacea allo sportello dal lunedì al sabato dalle 11,30 alle 13 premunendosi del numero al totem alla voce “ritiro referti”. Purtroppo, nell’ultimo periodo si sono registrate alcune problematiche di mancata visualizzazione dei referti con il fascicolo sanitario elettronico per alcuni blocchi di tipo informatico che sarebbero però in fase di risoluzione".