Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 20 novembre: Brasileirao

Leggi su Ilveggente.it

di20, in attesa della ripresa dei principali campionati europei oggi si gioca il, giunto alle battute finali.Finita la sosta per le nazionali, in attesa della ripresa dei principali campionati europei, scende oggi in campo il, giunto alle battute finali: mancano solo cinque giornate alla fine. La lotta per il titolo è ancora aperta: davanti a tutti c’è sempre il Botafogo di Artur Jorge, che sogna una clamorosa ed indimenticabile “doppietta”. Il club di Rio de Janeiro, infatti, il prossimo 30disputerà anche la finale di Copa Libertadores nel derby tutto brasiliano con l’Atletico Mineiro.Idi20(LaPresse) – IlVeggente.it Le due squadre faranno le “prove generali” del match che andrà in scena allo stadio “Monumental” di Buenos Aires tra 10 giorni proprio nella terzultima giornata, in una partita che ha sostanzialmente valore solo per il Botafogo, chiamato a difendere con le unghie e con i denti il vantaggio di 4 punti nei confronti del Palmeiras secondo in classifica.