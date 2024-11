Ilfoglio.it - I primi Storm Shadow in territorio russo. Il nudge di Londra su Europa e America

Leggi su Ilfoglio.it

Per la prima volta l’Ucraina ha sparato i missili, forniti dal Regno Unito, contro obiettivi in, hanno detto alcune fonti al Financial Times e a Bloom. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti