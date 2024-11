Ilrestodelcarlino.it - I più belli sono Mina e Massimo

La Bella Romagnola in carica,Calabretto di Rimini, ha vinto nella categoria miss de La Bella Europea Italiana, alla finale ospitata a Villa d’Este, a Reggio, con l’organizzazione di Giuseppe Bucaria. Tra i maschi vittoria perGobetti di Poviglio. Assegnate anche le fasce per le categorie Young, Girl e Lady, rispettivamente a Gabriella Monopoli di Soliera, Lia Farina di Piacenza, Arina Zhidova di Bomporto. Fasce speciali, assegnate insieme all’Atelier Divina di Castel San Pietro Terme, a Amy Santelli e aCalabretto. Riconoscimento anche per alla cantante Sara Iorio vincitrice tra i cantautori del Cantagiro 2024 sezione cantautori. Tutte le vincitrici, presentate da Anna Maria Anastasi e Guido Incerti, hanno sfilato con abiti da sposa dell’Atelier Divina, lo sposo con l’abito della Bottega del Teatro di Reggio.