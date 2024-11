Fanpage.it - I medici in sciopero contro il governo: “Meloni ci ascolti, se ci fermiamo noi il Ssn crolla”

Leggi su Fanpage.it

Oggi, mercoledì 20 novembre, ie gli altri operatori sanitari scendono in piazza per protestarela manovra delMeloni e non solo. Pierino Di Silverio, segretario del sindacato Anaao-Assomed, intervistato da Fanpage.it ha spiegato le motivazioni delloe ha avvertito: "È una richiesta di aiuto. Se non sarà ascoltata, ci sono altre forme di protesta anche più estreme".