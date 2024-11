Vanityfair.it - I jeans? Secondo Billy Bob Thornton sono meglio quelli da donna (anche per lui)

L'attore premio Oscar, ex marito di Angelina Jolie, durante un'intervista rilasciata a Drew Barrymore racconta che non indossa mai pantaloni in denim maschili: «Troppo larghi per le mie gambe. Mi piace una bella vestibilità e poi (da) stanno benissimo con gli stivali»