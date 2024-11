Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Arbitri furbetti. Stavolta il Var serve (contro) di loro: una cinquantina di arbitri furbetti, tra cui alcuni pezzi grossi del fischiettismo italiano, sono finiti in offside o meglio si son ritrovati nei guai col Fisco. Non avrebbero dichiarato i proventi Uefa per i match arbitrati nelle Coppe. Roba da 8mila euro a partita, mica . HotL'Identità.