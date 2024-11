.com - Hermoso e Dybala a parte: Roma, gli aggiornamenti

(Adnkronos) – In casasono ripresi gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri. A Trigoria il tecnico giallorosso ha ritrovato Pisilli, reduce dagli impegni con la Nazionale di Spalletti. Il centrocampista ha lavorato regolarmente in gruppo al pari dei vari Pellegrini, Cristante, Mancini, Soulé, Le Fée e ancheBaldanzi, costretto a lasciare in anticipo il ritiro dell’Under 21 per un problema fisico. Non hanno lavorato in gruppo: il difensore è alle prese con un infortunio muscolare mentre l’argentino prosegue col suo percorso di “gestione”. Buone notizie per Alexis Saelemaekers, il quale ha lavorato in campo con il pallone. Out, invece Shomurodov in attesa del rientro di Dovbyk che questa sera sarà impegnato nella sfida tra Ucraina e Albania.