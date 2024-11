Calcionews24.com - Henry contro Verona: «Hanno accusato me e la mia famiglia. Non è stata solo colpa mia, e su Palermo…»

Leggi su Calcionews24.com

, ex attaccante del, ha voluto parlare della sua precedente esperienza in Veneto non senza qualche polemica All’intervista concessa oggi a Repubblica-Palermo,ha voluto parlare della sua precedente esperienza al: non senza qualche frecciatina. LE PAROLE – «Dovevo cambiare aria e per fortuna ho trovato un ambiente come Palermo. Ci sono state .