Agrigentonotizie.it - "Ha aperto un locale senza avere la Scia": ordinata immediata cessazione dell'attività

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non aveva la "" e quindi non avrebbe potuto aprire, lungo il viale Cannatello, quell'di somministrazione di alimenti e bevande. È per questo motivo che dopo un controllo amministrativo effettuato dalla polizia municipale, il responsabile del settoreproduttive e Suap di.