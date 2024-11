Biccy.it - Grelmos, Settembre e Selmi superano le semifinali di Sanremo Giovani: chi è stato eliminato

Erano 529, sono stati selezionati 46, sono poi diventati 24 e oggi, con la seconda puntata di, sono rimasti in 18. Nel corso della seconda puntata si sono esibiti i secondi 6 e solo 3 di loro hanno passato il turno: sono andati avanti. Sono invece stati eliminati e non potranno più concorrere per partecipare alle Nuove Proposte del prossimo Festival diRea (eliminata contro), Moska Drunkard (eliminata contro) e Ciao Sono Vale (eliminata da).Le sfide della seconda puntata di #2025 pic.twitter.com/wdblbKZPhz— Festival di(@Rai) November 19, 2024Tutt’ora in gara sono rimasti Alex Wyse, Mew, Nicol, Rea, Tancredi (da Amici); Angelica Bove, Angie, Arianna Rozzo, Bosnia, Ciao Sono Vale, Cosmonauti Borghesi, Dea Culpa, Giin,, Mazzariello, Moska Drunkard, Orion, Queso e Quello, Sea John,(da X Factor), Sidy, Synergy e Vale Lp che duetterà con l’amiciana Lil Jolie.