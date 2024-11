Grande Fratello tutti contro Lorenzo Spolverato Signorini | Devi darti una regolata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Spazio alla relazione trae Shaila Gatta. Durante la diretta delandata in onda ieri, martedì 19 novembre, è stata messa in chiaro la situazione che i due gieffini stanno vivendo in questo momento, dopo il duro saccaduto in settimana a causa del confronto voluto tra l’ex velina e Helena Prestes. Helena Prestes e Shaila Gatta questa settimana hanno cercato un punto in comune, di vivere in modo tranquillo sotto lo stesso tetto. Nonostante, Helena abbia provato, in passato, dei sentimenti nei confronti del suo fidanzato. “Lei ha voluto ostacolare la nostra relazione”, ha detto il modello milanese accusando Helena di mettere i bastoni tra le ruote nella coppia. A tal proposito, il conduttore del reality show Alfonsoha chiesto al gieffinodi darsi una calmata dentro la Casa e di evitare di diffondere odio e usare frasi infelici nei confronti degli altri inquilini.