Sondriotoday.it - Gordona: esplosione nella zona industriale

Leggi su Sondriotoday.it

Grande paura questa mattinadi: attorno alle 8,30, infatti, si è verificata un'nello stabilimento di via al Piano 50 e, secondo le prime informazioni, un uomo di 48 anni sarebbe rimasto ferito in modo piuttosto serio.L'allarme è scattato in codice.