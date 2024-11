Ilgiorno.it - Gordona, esplosione in uno stabilimento: addetto cade e batte violentemente la testa

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio), 20 novembre 2024 – Paura oggi a, nell’ampia zona dell’area industriale, all’interno di unodi via al Piano che si occupa della produzione di piastre per lo scambio termico. Qui in seguito all’– o, per meglio dire, a un’inattesa variazione di pressione - verificatasi in un vaso di espansione, unche si trovava su una scala è precipitato da un’altezza di circa due metri,ndola nuca. L’incidente è accaduto intorno alle otto e mezzo e sul posto sono subito accorsi un’automedica e i vigili del Fuoco. Allertati anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Chiavenna e l’Ats della Montagna competente per la sicurezza sul lavoro. Nonostante lo spavento per quanto accaduto e il timore legato alle conseguenze del forte trauma subìto al capo, fortunatamente il codice dell’uomo, 48 anni, soccorso e trasportato all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona per le cure e gli accertamenti del caso dall’iniziale rosso è diventato giallo e addirittura nel pomeriggio di ieri è stato dimesso.