Genovatoday.it - “Good Morning Cinema”, al Sivori tornano i film della domenica mattina

Leggi su Genovatoday.it

Con “” alla. L’iniziativa prende il via nella sala di salita S. Caterina a Genova24 novembre per arrivare fino alle feste di Natale. I tre titoli in programma questa settimana sono “Le déluge. Gli ultimi giorni di Maria.