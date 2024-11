Ferraratoday.it - Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, i carabinieri incontrano gli studenti

Leggi su Ferraratoday.it

Dopo il successo’incontro del 4 novembre, in occasione del ‘Giorno'Unità Nazionale ee Forze Armate’, i bambinia scuola primaria di Massa Fiscaglia hanno voluto invitare di nuovo ia ‘salire in cattedra’, per dare un contributo anche alle celebrazioni del.