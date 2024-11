Viterbotoday.it - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: scarpette rosse a piazza delle Erbe e in altri 3 comuni

Leggi su Viterbotoday.it

In occasione dellala, del 25 novembre, torna l'esposizionein ceramica, promossa da Cna, in quattrodella Tuscia: Viterbo, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia.tà legate non solo dall'attenzione.