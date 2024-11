361magazine.com - Gino Cecchettin: “Giulia si fidava di Filippo”

Leggi su 361magazine.com

La confessione dell’uomoha rivelato, nelle ultime ora, una confessione fatta dalla figliasuTuretta, ex che poi l’avrebbe uccisa.«Quando parlavo con, premevo affinché chiudesse anche il rapporto di amicizia, ma lei mi diceva: “Papà,non farebbe male a nessuno”». IL’ha dettonel corso della presentazione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #nessunascusa alla Luiss di Roma.Leggi anche: Presentata la fondazione. C’è pure il sostegno di Federica Pellegrini «Per mesi ho sognato che arrivavo a Fossò doveha sperimentato quello che sappiamo, la caricavo in macchina e la salvavo. In quei momenti pensavo a cosa scatenava questo. Io cerco sempre di empatizzare con tutti anche con chi mi ha creato dolore perché da papà ti dai tante colpe, pensi di non aver fatto abbastanza».