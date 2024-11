Calcionews24.com - Genoa, Preziosi: «Esonero Gilardino strano, il vero motivo penso sia questo. Su Balotelli e Vieira…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Enrico, ex presidente del, sull’di Albertodalla panchina rossoblù. I dettagli Albertoha salutato ufficialmente ilcon un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. STAGIONE– «È da tanto che non parlo delper non urtare nessuno. Dall’esterno questa situazione è strana, soprattutto a quattro giorni da una partita e .