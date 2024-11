Quotidiano.net - Gas Naturale Liquefatto. Aumenta la quota

ta, nei primi nove mesi del 2024, ladi GNL che si attesta al 23% degli approvvigionamenti, in linea con il 2023 e in crescita rispetto al 18% del 2022 e all’11% del 2021. Ciò conferma come tale vettore rappresenti la seconda fonte di fornitura di gas dell’Italia dopo quella delle tre pipeline del sud (Mazara, Melendugno, Gela). L’entrata in esercizio, a Piombino, del rigassificatore Italis Lng ha portato a 23 miliardi di metri cubi la capacità annua di rigassificazione del Paese.