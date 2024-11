Primacampania.it - Gaetano Manfredi nuovo presidente dell’Anci: il sindaco di Napoli eletto all’unanimità

– Per la prima volta nella storia(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), undi, è stato. La sua nomina, avvenuta per acclamazione durante l’Assemblea nazionaleal Lingotto di Torino, rappresenta un momento storico e un segnale di unità per l’associazione.Un’unica lista in campo, presentata dal suo grande sostenitore Antonio Decaro, ha sancito il consenso unanime intorno all’ex rettore edi. Nessuna spaccatura, nessun colpo di scena:è arrivato all’assemblea già comein pectore, forte di un ampio accordo raggiunto nei giorni scorsi con il Partito Democratico di Elly Schlein e con le forze di governo del centrodestra.La sua figura istituzionale, riconosciuta per il carattere trasversale e inclusivo, lo ha reso il candidato ideale per guidare i sindaci italiani in un momento cruciale per i Comuni, alle prese con gravi difficoltà finanziarie e amministrative.