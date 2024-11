Lanazione.it - Furgone esce di strada, nessun ferito

Leggi su Lanazione.it

Lugnano in Teverina (Terni), 20 novembre 2024 – Unè uscito dialle porte di Lugnano in Teverina (in provincia di Terni) coricandosi su un lato. Illeso il conducente. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Narni.