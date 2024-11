Tpi.it - Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 20 novembre 2024

daldi20Questa sera,20, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 20.Lee glidiAl centro, prosegue l’inchiesta sui disservizisanità pubblica: tra le testimonianze, quella di una donna al settimo mese di gravidanza che non riesce a sottoporsi agli esami prescritti dal medico nei tempi previsti.