Frosinonetoday.it - Frosinone e altri comuni ciociari senza acqua: cosa succede e quando tornerà il servizio

Leggi su Frosinonetoday.it

e intresi sta verificando in queste ore un'interruzione del flusso idrico. Acare i motivi è Acea: "Sica che, a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice in via dei Monti Lepini, nel comune di, oggi mercoledì 20 novembre si.