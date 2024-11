Ilrestodelcarlino.it - Frane e cartelli rimossi, allarme della sindaca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Troppe transenne aperte e troppi divieti di transito ignorati. Sono una decina le strade comunali chiuse o a traffico limitato in Valsamoggia per leo i dissesti seguiti agli eventi meteo estremi del maggio 2023 e poi di nuovo nel maggio e nell’ottobre di quest’anno. Tante le famiglie costrette a lunghi percorsi alternativi o addirittura a lasciare le auto lontane dalle abitazioni e superare a piedi gli ostacoliviabilità. Ma sono tanti anche i divieti elusi e soprattutto le transenne gettate nei dirupi e iabbattuti intenzionalmente, espressione di vandalismi o anche di esasperazione delle popolazioni locali. Così ladi Valsamoggia, Milena Zanna, per il ripetersi di "episodi preoccupanti avvenuti di recente su alcuni punti territorio danneggiati dal maltempo, l’ultimo proprio su via Ca’ Bianca, a Monteveglio dove, nel punto in cui la strada era chiusa, qualcuno si è divertito a spostare le barriere di protezione e le ha buttate nella vegetazione sottostante", ha deciso di intervenire e dalla sua pagina social ha condannato gli "atti di questo tipo, che oltre a essere inqualificabili, creano un potenziale pericolo per chi non vedendo le barriere pensa di poter procedere".