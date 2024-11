Sbircialanotizia.it - Forum risorse umane, Gradoni (Luna Rossa): “Tecnologia ci aiuta a ridurre tempi e analizzare performance”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Lacia bruciare tempo, quello che si fa con il simulatore in un’ora o due richiederebbe cinque ore in acqua. Anche la parte di analisi dei dati delleè importante perché, non potendoci confrontare quotidianamente con gli avversari, cia capire a che punto siamo”. Lo dice Marco, timoniere .