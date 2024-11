Liberoquotidiano.it - Forum Risorse Umane 2024, 1a giornata di dialoghi strategici con 1.000 partecipanti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa oggi la primadella XVI edizione del, che ha visto una straordinaria partecipazione di professionisti, leader aziendali e innovatori nel settore delle. Un'agenda ricca e diversificata ha offerto spunti di riflessione, soluzioni pratiche e momenti di confronto su temi centrali per il futuro del lavoro. La plenaria della mattinata, intitolata 'Il futuro della Talent Attraction: perché l'innovazione nel recruiting è possibile e necessaria', è stata moderata da Federico Luperi, News Intelligence Director di Volocom, che ha guidato un confronto tra speaker di primo piano, come: Ilaria Caccamo, Managing Director Italia & Iberia di Indeed; Maurizio Caponi, direttoredi Impresa Pizzarotti & C.