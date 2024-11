Liberoquotidiano.it - Fondazione Banco Napoli: le conseguenze delle presidenziali USA con l'economista Bill Emmott

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sabato 23 novembre alle 9:30 a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213) è in programma il seminario di geopolitica organizzato dallacon uno dei più importanti economisti mondiali:(Istituto Internazionale per gli Studi Strategici), già redattore capo The Economist. Partecipano: • Orazio Abbamonte, Presidentedi• Giuseppe Castagna, Amministratore delegato diBPM • Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale • Antonio Polito • Lord Peter Mandelson, Ambasciatore Anthony Gardner • Mario Monti • Marta Dassù politologa • Charles Grant • Gerlinde Niehus, esperta di sicurezza internazionale • Nicola Verola, ministro plenipotenziario • Roberto Nisticò, Università Federico II • Mr Rahul Roy-Chaudhury • Mario Giro, diplomatico • Ambasciatore Pierre Levy IL TEMA In primo piano la disamina, attraverso il prisma di una nuova amministrazione Trump, della possibile accelerazione verso un'autonomia strategica europea, nonché le implicazioni sulla rivalitàgrandi potenze e su come gli altri attori si relazionano ad essa.