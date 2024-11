Sbircialanotizia.it - Fiamma tricolore via da simbolo FdI? Il parere dell’esperto

Per il giurista Gabriele Maestri i "militanti storici non abbandonerebbero il partito" Cosa perderebbe (o guadagnerebbe) Fratelli d'Italia in caso di addio alla? Si tratterebbe di una mossa vantaggiosa o controproducente? Dopo le parole del ministro Luca Ciriani al Foglio, l'Adnkronos ha provato a chiedere al giurista Gabriele Maestri, esperto di simboli di .