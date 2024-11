Imiglioridififa.com - FC 25, altra Evoluzione estetica per i TOTW (a pagamento)

Ecco una guida completa dedicata alladenominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 20 novembreCompleta queste sfide per abbellire il tuo oggetto giocatorecon una decorazione elite e un’animazione scintillanteEVOCosto: 25.000 o 300 FC PointsScadenza: 27 novembreRichiestaRarità: Squadra della settimana ()MiglioramentiStile di gioco Aggiornamento esteticoRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre