Forlitoday.it - Famiglia lascia Brescia per vivere a Rocca San Casciano: "Così viviamo nel verde, abbiamo realizzato il nostro sogno"

Leggi su Forlitoday.it

Sanè stata protagonista mercoledì mattina della trasmissione “Unomattina” andata in onda su Rai Uno. La piccola comunità forlivese è stata presa come esempio per il progetto Cambio Vita riguardante il ripopolamento dei borghi, grazie ai suoi straordinari numeri che l’hanno vista.