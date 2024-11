Fanpage.it - Fa vincere l’atleta rivale, rinuncia al premio in denaro: dietro il gesto c’è una motivazione toccante

Leggi su Fanpage.it

È successo durante un corsa estrema in Spagna: uno dei concorrenti più forti non ha partecipato alla gara decisiva a causa delle devastazioni provocate dal DANA, l'avversario non ne ha voluto approfittare. "I trofei si dimenticano, queste cose no".