F1 GP Las Vegas 2024 | programma date orari e diretta tv

La F1 saluta il circuito di Interlagos e lascia il Brasile, per fare ritorno negli Stati Uniti. E’ il momento del Gran Premio di Las, uno degli appuntamenti più eccentrici e spettacolari della stagione. Il circuito statunitense, che ha debuttato lo scorso anno in F1, torna ad ospitare il Circus in occasione del ventiduesimo appuntamento del. Il campionato si avvicina al termine della propria stagione, con il weekend a Lasche risulta essere il terzultimo del calendario. Prima di scendere in pista, il paddock si ferma per una settimana dopo l’impegnativa triple header tra Austin, Messico e Brasile.Le vetture scenderanno in pista tra il 21 e il 23 novembre locali, che si trasformano tra il 22 e il 24 novembre in Italia, in un weekend che seguirà lazione tradizionale.