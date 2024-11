F1 gara GP Las Vegas 2024 | programma date e diretta tv

Leggi su Sportface.it

La F1 torna in pista e lo fa con il Gran Premio di Las. Gli Stati Uniti tornano ad essere palcoscenico del Circus, dopo gli appuntamenti di Miami ed Austin nel corso della stagione. Il weekend, atteso tra il 21 e il 23 di novembre, segna il ventiduesimo round del calendario, che ne vanta ventiquattro totali. La stagione è dunque agli sgoccioli, con Max Verstappen che – in caso di vittoria domenica – si aggiudicherebbe il quarto mondiale di seguito, battendo aritmeticamente Lando Norris. Il Gran Premio è atteso per le 07:00 del mattino di domenica 23 novembre. L’evento sarà trasmesso insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. F1,GP Lastv SportFace.