Ravennatoday.it - Eventi meteo estremi: se ne parla a Faenza con il fisico del Cnr

Leggi su Ravennatoday.it

L’Unione della Romagna Faentina rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con una nuova formula per gli "Energy Days", non più concentrando gliin un’unica settimana, ma distribuendo le iniziative nel corso dei mesi. Il prossimo evento in programma affronterà il tema del.