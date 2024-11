Unlimitednews.it - Eurizon, transizione sempre più importante per il risparmio gestito

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il tema dellaè destinato ad acquistarepiù importanza anche per il settore del, alla luce sia delle maggiori sfide ambientali e sociali da affrontare, sia del contesto di mercato in costante evoluzione. Ne ha parlato Federica Calvetti, ESG Coordinator di, durante la conferenza “Alzare l’asticella: la sostenibilità diventa” che si è svolta in occasione della nona edizione del Salone SRI, a Palazzo Mezzanotte a Milano.f18/fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo