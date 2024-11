Anteprima24.it - Esplosione a Ercolano, due sezioni della Procura al lavoro

Tempo di lettura: < 1 minutoMorte come conseguenzaviolazione delle norme di sicurezza sule sulla detenzione di materiale esplodente: è quanto ipotizzano gli inquirentidi Napoli che stanno coordinando le indagini sullo scoppiofabbrica di fuochi di artificio abusiva a, in provincia di Napoli, che ha causato la morte di tre giovani: un ragazzo albanese 18enne e due gemelle di 26 anni.A coordinare gli accertamenti dei carabinieri sono i sostitutitori Stella Castaldo e Maurizio de Franchis in forza, rispettivamente, alla VI e VII sezione (dirette daitori aggiunti Simona Di Monte e Pierpaolo Filippelli) Al momento i carabinieri dihanno denunciato un uomo di 38 anni che aveva intestato l’immobile regolarmente accatastato ma utilizzato per la fabbricazione illegale dei botti alla figlia 13enne: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.