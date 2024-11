Laverita.info - Esercito in campo e divieti stringenti. Trump «picchia duro» sui clandestini

Il presidente in pectore ribadisce di voler usare risorse militari per gestire i flussi migratori fuori controllo In lavorazione gli ordini esecutivi per le espulsioni di massa. Verso un giro di vite, poi, sulla libertà vigilata.