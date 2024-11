Strumentipolitici.it - Escalation infinita

Ormai l’bellica pare. Neppure la vittoria di Donald Trump pare essere riuscita a mettere un freno alla sete di guerra che come uno spettro si aggira ormai da qualche decennio nel Vecchio Continente. L’ultimo agghiacciante capitolo di questo lento precipitare nel baratro è rappresentato dalla firma apposta dal presidente russo Vladimir Putin al decreto che aggiorna la dottrina interna sulla politica nucleare. Una risposta inequivocabile non tanto come detto dai menestrelli del mainstream all’approvazione da parte dell’uscente presidente degli Stati Uniti Joe Biden dell’uso, da parte dell’Ucraina, di missili a lungo raggio Atacms contro il territorio russo. Quanto piuttosto alla mossa di Kiev di utilizzarli immediatamente contro la regione del Bryansk.Newton«Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: ossia le azioni di due corpi sono sempre uguali fra loro e dirette verso parti opposte».