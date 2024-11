Strumentipolitici.it - Escalation infinita

Ormai l’bellica sembra. Neppure la vittoria di Donald Trump pare essere riuscita a mettere un freno alla sete di guerra che come uno spettro si aggira da qualche decennio nel Vecchio Continente. L’ultimo agghiacciante capitolo di questo lento precipitare nel baratro è la firma apposta dal presidente russo Vladimir Putin al decreto che aggiorna la dottrina interna sulla politica nucleare. Una risposta inequivocabile non tanto – come detto dai menestrelli del mainstream – all’approvazione dell’uscente presidente degli Stati Uniti Joe Biden dell’uso di missili a lungo raggio ATACMS sul territorio russo da parte quanto alla mossa di Kiev di utilizzarli immediatamente contro la regione di Bryansk.Newton«Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: ossia le azioni di due corpi sono sempre uguali fra loro e dirette verso parti opposte».